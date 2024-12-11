Названа причина эвакуации из башни «Меркурий» в «Москве-Сити»

Эвакуация из башни «Меркурий» в «Москве-Сити» была вызвана ложной тревогой — в здании сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает MSK1.RU.

В МЧС подтвердили, что пожара в здании не было. После выяснения причины срабатывания сигнализации эвакуация людей из башни была отменена.

9 октября женщина вызвала сотрудников МЧС РФ из-за тумана вокруг «Москвы-Сити», приняв его за пожар.

Беседуя со спасателями, женщина заявила, что небоскребы на Пресненской набережной оказались объяты дымом. При этом сотрудники экстренных служб уточнили у нее, действительно ли это был дым, а не туман.

Но в результате оказалось, что жительница города все-таки ошиблась. Утром сразу в нескольких частях российской столицы образовался туман, и особенно четко его было видно в районе главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах и около «Москвы-Сити».

Ранее в Москве загорелся жилой комплекс «Селигер Сити».