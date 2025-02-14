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Мэр Воркуты ушел в отставку

Мэр Воркуты Шапошников объявил об уходе в отставку
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Ярослав Шапошников/VK

Мэр города Воркуты, расположенного в республике Коми, Ярослав Шапошников подал заявление об отставке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я продолжу служить нашей Родине за пределами Республики Коми, но при этом остаюсь на связи и готов помогать каждому из вас, даже после предстоящего отъезда из Воркуты», — обратился к своим подписчикам Шапошников.

Он принял решение об отставке в начале февраля в связи с переходом на новое место работы в Москве. Заявку об отставке мэра уже приняли депутаты городского совета. Временно исполняющим обязанности главы Воркуты назначили заместителя руководителя администрации Леонида Сметанина.

Также в отставку ушел вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров. Он занимал этот пост девять лет — с мая 2016 года. Решение об уходе с должности было принято по собственному желанию. Исполнять обязанности Пивоварова будет заместитель председателя правительства Михаил Орлов.

Ранее мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова.

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