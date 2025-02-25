Четверо жителей Краснодара вымогали крупную сумму у бывшего партнера по майнингу

В Краснодаре задержали четырех мужчин за вымогательство у партнера по майнингу

Четырех жителей Краснодара задержали по подозрению в вымогательстве. Бизнес-партнеры не смогли поделить майнинговую ферму, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

Отмечается, что подозреваемые отдали более 6 млн рублей некоему мужчине, который купил им оборудование и настроил майнинговую ферму для добычи «цифровой валюты». Он же ежемесячно предоставлял бизнесменам отчеты о доходах. Но спустя время решил выкупить оборудование, вернув инвесторам деньги и цифровые активы в виде монет «лайткоин» в размере 150 единиц (эквивалентно 2 млн рублей).

По данным правоохранителей, указанная сумма не устроила бизнесменов, и они начали угрожать мужчине, а также требовать с него 6 млн рублей. Потерпевший написал заявление в полицию. За вымогательство майнерам грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого силовики накрыли гигантскую майнинговую ферму в Иркутской области. По версии следствия, организаторами бизнеса оказались дачники, которые незаконно пользовались электричеством, чтобы майнить криптовалюту. Для этих целей они использовали более 500 компьютеров, подключив их к электросетям Иркутского района. При этом за свет дачники платили по льготному тарифу, тем самым причинив ущерб государству в размере более 200 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить контроль за майнингом криптовалют в жилых помещениях.