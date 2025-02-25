Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверо жителей Краснодара вымогали крупную сумму у бывшего партнера по майнингу

В Краснодаре задержали четырех мужчин за вымогательство у партнера по майнингу

Четырех жителей Краснодара задержали по подозрению в вымогательстве. Бизнес-партнеры не смогли поделить майнинговую ферму, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

Отмечается, что подозреваемые отдали более 6 млн рублей некоему мужчине, который купил им оборудование и настроил майнинговую ферму для добычи «цифровой валюты». Он же ежемесячно предоставлял бизнесменам отчеты о доходах. Но спустя время решил выкупить оборудование, вернув инвесторам деньги и цифровые активы в виде монет «лайткоин» в размере 150 единиц (эквивалентно 2 млн рублей).

По данным правоохранителей, указанная сумма не устроила бизнесменов, и они начали угрожать мужчине, а также требовать с него 6 млн рублей. Потерпевший написал заявление в полицию. За вымогательство майнерам грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого силовики накрыли гигантскую майнинговую ферму в Иркутской области. По версии следствия, организаторами бизнеса оказались дачники, которые незаконно пользовались электричеством, чтобы майнить криптовалюту. Для этих целей они использовали более 500 компьютеров, подключив их к электросетям Иркутского района. При этом за свет дачники платили по льготному тарифу, тем самым причинив ущерб государству в размере более 200 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее стало известно, что в России хотят ужесточить контроль за майнингом криптовалют в жилых помещениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами