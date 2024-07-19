Силовики накрыли гигантскую майнинговую ферму на дачах в Иркутской области

В Иркутской области задержали дачников, которые, по версии следствия, незаконно пользовались электричеством, чтобы майнить криптовалюту. Об этом «Газете.Ru» сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

По данным СК, жители ДНТ «Уютное» и ТСН «Молодежное» использовали порядка 500 компьютеров для майнинга, подключив их к электросетям Иркутского района. При этом за свет они платили по льготному тарифу, причинив тем самым ущерб государству в размере свыше 200 млн рублей.

На участках дачников прошли обыски, оборудование для майнинга было изъято. Кроме того, были допрошены свидетели. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

17 июля президент России Владимир Путин заявил о риске дефицита электроэнергии в отдельных регионах из-за роста числа ферм для майнинга криптовалют. Он привел в пример Иркутскую область и Бурятию, где уже наблюдаются подобные проблемы. Российский лидер также упомянул о беспокойстве руководителей регионов по этому поводу.

Ранее сообщалось, что ФАС и Минцифры не поддержали повышение тарифа на электричество для майнеров.