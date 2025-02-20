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В Новороссийске осудили моряка из Китая за крупный разлив мазута

«Ъ»: китайского моряка осудили за разлив 35,8 тонны мазута в Новороссийске
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«Морсасслужба»

Ленинский районный суд Новороссийска признал виновным моториста судна «Хай Джин Джанг», гражданина Китая Цинь Кана, за разлив нескольких десятков тонн мазута в Цемесской бухте. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Из-за его действий в акваторию вылилось не менее 35,8 тонны мазута, причинив ущерб окружающей среде и портовой инфраструктуре на сумму более 177 млн руб.

Инцидент произошел в феврале 2024 года после бункеровки, когда топливо просочилось из поврежденного топливного танка в отстойник для сточных вод. Попытки моториста самостоятельно устранить утечку, предпринятые с нарушением инструкций и международных норм, лишь усугубили ситуацию, приведя к масштабному загрязнению.

Экологический ущерб, по оценкам Росприроднадзора, составил 137,9 млн рублей. Дополнительные затраты на ликвидацию последствий понесли Новороссийский морской торговый порт (27,4 млн руб.) и Морспасслужба (11,8 млн руб.), доведя общую сумму ущерба до более чем 177 млн рублей.

Цинь Кан полностью признал свою вину и раскаялся. Суд, учитывая данные обстоятельства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

На днях специалисты обнаружили возле танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях.

Ранее Путин поручил оперативно избавиться от мазута на дне Черного моря.

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