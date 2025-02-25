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В РФ хотят ужесточить наказание за уничтожение имущества из-за вражды

Комитет СФ одобрил ужесточение наказания за уничтожение имущества из-за вражды
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Максим Блинов/РИА Новости

Комитет по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал Совфеду принять законопроект об ужесточении наказания за умышленное уничтожение имущества на почве ненависти. Об этом сообщает ТАСС.

Если проект примут, то будут внесены поправки в ст. 167 УК РФ. Сейчас максимальное наказание по ней при условии, что был нанесен значительный ущерб, — два года лишения свободы. Максимальный срок предлагают увеличить до пяти лет, если преступник действовал общеопасным способом, а последствия были тяжкими, вплоть до летального исхода. Аналогичное наказание будет предусмотрено, если злоумышленник уничтожал чужую собственность из ненависти или чувства вражды.

До этого бюджетный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал палате принять закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Рассмотрение документа назначено на 26 февраля. На данный момент период действия программы маткапитала ограничен 31 декабря 2026 года.

Ранее в Госдуме предложили признать нежелательными два европейских сообщества.

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