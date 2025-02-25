В Госдуме предложили признать нежелательными два европейских сообщества

В ГД предложили признать Protect Defenders.eu и HRFN нежелательными

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предложил признать нежелательной деятельность сообщества Protect Defenders.eu и сети фондов Human Rights Funders Network (HRFN). Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.

«Комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность Protect Defenders.eu и HRFN нежелательной в нашей стране», — заявил он.

По словам Пискарева, европейские представители теряют позиции и вынуждены искать новые пути по противодействию закону РФ об иноагентах. Он отметил, что все больше стран перенимают российскую модель регулирования в сфере антигосударственной деятельности.

Глава комиссии подчеркнул, что для сокрытия правительственных заказчиков Европа использует «фонды-прокладки», подобные Protect Defenders. eu и HRFN.

До этого депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попросил прокуратуру признать деятельность Совета Европы (СЕ) нежелательной в России. По его словам, все решения СЕ имеют антироссийский характер и несут угрозу конституционному строю.

В Госдуме выступили с инициативой запретить деятельность Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) на территории РФ