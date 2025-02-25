В СФ поддержали закон о продлении программы маткапитала

Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал палате принять закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение документа назначено на 26 февраля. На данный момент период действия программы маткапитала ограничен 31 декабря 2026 года.

Данный законопроект был рекомендован к принятию комитетом Госдумы по защите семьи 12 февраля. В пояснительной записке к документу говорится, что после вступления проекта в силу порядка 5 млн российских семей получат право на материнский капитал с 2027 по 2030 год. При этом реализация инициативы требует выделения дополнительных бюджетных средств на сумму 2,776 трлн рублей.

С 1 февраля текущего года материнский капитал на первого ребенка вырос до 690,3 тысяч рублей, а на второго и последующих — 912 тысяч. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом.

Ранее россиянам напомнили, куда потратить материнский капитал.