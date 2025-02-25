Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выдачу бесплатного жилья семьям назвали хорошим способом повысить рождаемость

Депутат Колунов: бесплатное жилье для семей с детьми повысит рождаемость
close
Shutterstock

Выдача бесплатного жилья россиянам при рождении ребенка может оказаться хорошей инициативой и положительно повлиять на уровень рождаемости. Однако пока однозначно говорить об эффективности этой меры преждевременно, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов в беседе с 360.ru.

Депутат напомнил, что запустить такую меру поддержки с ноября планируют в Мордовии. Также интерес к инициативе проявили в Ульяновской области и Бурятии. В теории это хорошая идея, которая повышает доступность жилья семьям с детьми и может стать хорошим мотиватором для повышения демографии, считает Колунов.

«Однако про эффективность говорить преждевременно: результатов мы еще не видели и увидим точно не в краткосрочной перспективе», — добавил парламентарий.

Жилье будет предоставляться нуждающимся в нем семьям при рождении ребенка в соцнайм. Это подразумевает, что россияне будут жить в нем бесплатно, оплачивая только коммунальные услуги. От арендной платы, налога на недвижимость их освободят, но с условием, что продать выданное жилье они не смогут, заключил депутат.

Напомним, в Мордовии на реализацию этой меры поддержки отвели период с 1 ноября 2025 по 1 ноября 2027 года. Колунов отмечал, что региональные власти могут использовать для реализации такой программы маневренный жилой фонд. При этом он напомнил, что такой фонд не бесконечен, а в некоторых регионах его практически нет, из-за чего придется строить или выкупать у застройщиков.

Ранее в России предложили выделять жилье и льготы на учебу беременным студенткам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами