В России может вырасти число регионов, начавших выдачу жилья семьям с детьми

ТАСС: еще в двух регионах России могут начать выдавать жилье семьям с детьми

В Бурятии и Ульяновской области рассмотрят возможность предоставления социального жилья семьям, которые решатся родить ребенка. Об этом пишет ТАСС.

Впервые такую программу запустили в Мордовии: семьям, родившим ребенка с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027-го, может быть предоставлено жилье в найм с возможностью перехода в собственность, отметило агентство.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов не исключил, что такая мера может простимулировать рождаемость. По его словам, региональные власти могут использовать для реализации такой программы маневренный жилой фонд.

«Однако маневренный фонд не бесконечен, в некоторых регионах он практически отсутствует. Придется строить или выкупать у застройщиков, а это деньги», — отметил депутат.

В Народном фронте подчеркнули, что если такая инициатива будет и дальше набирать обороты в других субъектах страны, то можно будет вводить ее в федеральное законодательство.

В январе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что в России нужно ввести повышенные зарплаты для многодетных родителей, так как в таких семьях затраты значительно выше, чем в остальных. Она назвала многодетных родителей лучшими работниками, но только если им предоставить все необходимые условия.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетные получат полмиллиона рублей на жилье.