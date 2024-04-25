В России предлагают выделять жилье и льготы на учебу беременным студенткам

Ставшим родителями студентам необходимо выделять специальное бесплатное жилье, а также место для дальнейшего обучения на бюджете, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Это должно касаться обоих молодых родителей, подчеркнула она в эфире НСН.

Так Волынец отреагировала на инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова, призвавшего выдавать по 100 тыс. рублей студенткам, родившим ребенка до 25 лет. По мнению омбудсмена, реализация этой идеи увеличит количество многодетных семей и хорошо скажется на демографии.

«Это также коррелирует с нашей инициативой. Мы предложили обеспечить студенток, которые стали мамами, детскими комнатами при вузах, где они смогут бесплатно оставлять ребенка на время учебы», — добавила Волынец.

И мам, и пап ребенка нужно переводить с платного обучения на бюджет, предоставляя им при этом жилье с расчетом на всю молодую семью, считает общественница. Вопрос с жильем она назвала главным для помощи студентам, ставшим молодыми родителями.

Напомним, помимо единовременных выплат по 100 тыс. рублей, глава Карелии предложил продлить программу регионального маткапитала и расширить его на действие – в частности, позволить семьям покупать на эти средства земельный участок.

Ранее в России призвали добавить еще одно направление для использования маткапитала.