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Домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян

Половина россиян считают, что животные улучшают качество их жизни

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Julian Stratenschulte/Global Look Press

Большинство (73%) россиян хорошо относятся к домашним животным. По мнению большинства (55%), питомцы положительно влияют на качество жизни человека, улучшают настроение и снимают стресс. Тем не менее 52% не решаются завести четвероногого друга, часто остерегаясь ответственности и чрезмерного количества хлопот, выяснила СК «Росгосстрах» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Домашний питомец есть у каждого второго опрошенного россиянина. Самым популярным домашним животным оказалась собака — ее завели 51% респондентов. На втором месте кошка — она есть у 40%. Других животных заводят значительно реже. Так, у 3% россиян дома живут птицы, у стольких же — грызуны, еще у 2% — рыбки. Экзотические животные есть только у 1% опрошенных.

К содержанию таких экзотическим животных, как ящерица, змея, паук и черепаха больше половины (55%) респондентов относятся отрицательно. Среди остальных опрошенных, кому нравятся такие необычные домашние животные, только 23% готовы держать их у себя дома.

Основная причина, по которой россияне отказываются заводить питомца, — это нежелание брать на себя ответственность и обязательства по уходу. Так ответили 39% респондентов. 17% не заводят питомца из-за нехватки времени, 15% — из-за небольшой площади жилья, 11% часто уезжают, еще столько же находятся в затруднительном финансовом положении, а 7% страдают от аллергии на домашних животных.

Содержание питомцев предполагает регулярные расходы, но 84% респондентов говорят, что эти затраты не сильно их обременяют. 42% респондентов тратят на домашнее животное 3–5 тысяч рублей в месяц, у 36% россиян эти расходы не превышают трех тысяч рублей, у 15% уходит на питомца 5–10 тысяч рублей, у 5% — 10–15 тысяч рублей. Лишь 2% респондентов тратят на четвероногого друга более 15 тысяч рублей ежемесячно.

«Лечение питомцев у ветеринаров порой обходится дороже, чем медицинская помощь для человека. Еще недавно такая страховка была не сильно востребованным продуктом, однако за последние годы ситуация изменилась. Только в 2024 году количество оформленных полисов увеличилось на 20%, по сравнению с предыдущим годом», — прокомментировала руководитель направления управления продуктового маркетинга, разработки и развития продуктов «Росгосстраха» Светлана Мухаева.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к квадробингу.

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