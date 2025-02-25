Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели нашли двух пропавших в горах Сочи сноубордистов

МЧС: пропавших в горах Сочи двух сноубордистов нашли и передали врачам

Спасатели нашли двоих сноубордистов, пропавших в горах Сочи после лавины. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Двое сноубордистов найдены. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — говорится в сообщении.

Продолжаются поиски еще одного пропавшего.

24 февраля в Сочи на южном склоне Аибги, в балке Глубокая сошла лавина. По данным МЧС Краснодарского края, снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора».

Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и сообщили, что самостоятельно вернуться на горнолыжный курорт или подойти к оборудованной трассе они не могут. Один из мужчин также рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой.

Поиски осложнила метель, крутой рельеф и высокая лавинная опасность. Следственный комитет начал проверку.

Ранее в Дагестане лавина сошла на дорогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами