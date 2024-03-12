Россиянам рассказали, как поститься без вреда для здоровья

Чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем важно во время Великого поста сохранять рацион сбалансированным. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова. По ее словам, чтобы добиться сытости при отсутствии белка люди часто начинают потреблять большое количество углеводов, в том числе простых. В результате дисбаланса могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи и ногтей, начнет расти вес, предупредила специалист.

«Нужно смешивать (продукты — «Газета.Ru»), и в каждом приеме пищи потреблять какой-то вид белка. Например, на завтрак можно сделать кашу на растительном молоке, туда добавить орехи. <...> Также надо обязательно добавить фрукты или сухофрукты, поскольку клетчатка также должна быть в каждом приеме пищи», — отметила Дианова.

Также она посоветовала в качестве закуски употреблять хумус — пасту на основе нутового пюре. Это очень сытный и сбалансированный продукт, который подойдет как на обед, так и на ужин, подчеркнула врач.

За неделю до начала Великого поста специалист рекомендовала ограничить потребление красного мяса, но оставить в рационе яйца, рыбу и творог.

Праздник Пасхи предваряет Великий пост, установленный в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Это время духовного и физического очищения, когда ограничения в пище соединяются с духовными упражнениями. О том, когда в 2024 году начинается и заканчивается Великий пост, о его сути, правилах, значении в современном мире, а также о специфике запретов в разные дни — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как отмечать Масленицу в 2024 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как отмечать Масленицу в 2024 году.