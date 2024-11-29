Врач объяснил, кому нельзя поститься

Пост противопоказан лицам, страдающим язвой желудка, панкреатитом, холециститом, гастритом, сахарным диабетом, а также почечной и сердечной недостаточностью. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Риски существуют для беременных и кормящих грудью, детей и подростков до 14 лет. Также пост может быть опасен для людей, страдающих от остеопороза или анемии — из-за риска недостатка витаминов и минералов», — отметил врач.

Он также подчеркнул, что тем, кто постится, важно тщательно подходить к подбору рациона, чтобы избежать негативных последствий для организма.

С 28 ноября начинается последний в этом году продолжительный пост — Рождественский. Он продлится 40 дней и завершится 6 января. О том, как правильно питаться и какие ограничения нужно соблюдать, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач раскрыл, как пост влияет на сердечно-сосудистую систему.