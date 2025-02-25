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С бывшего замглавы Росприроднадзора потребовали взыскать сотни миллионов рублей

Росприроднадзор потребовал с экс-чиновников Долматова и Новикова 370 млн рублей
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Росприроднадзор в судебном порядке собирается взыскать с бывшего заместителя руководителя ведомства Олега Долматова и бывшего директора Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве, 370 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

«Росприроднадзор просит суд: взыскать солидарно с Новикова В.В. и Долматова О.В. 369 024 000 рублей», — говорится в сообщении.

В отношении Долматова и Новикова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы»).

В июне прошлого года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ завершил расследование дела о хищениях при фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.

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