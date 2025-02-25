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Маршрутка с шестью пассажирами перевернулась при ДТП на Кубани

МВД: 6 человек пострадали в аварии с маршрутным такси в Краснодарском крае
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Telegram-канал 23 МВД

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края маршрутное такси врезалось в легковой автомобиль и перевернулось, шесть человек пострадали. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По словам заместителя начальника отдела Госавтоинспекции Романа Сорочана, инцидент произошел утром 25 февраля.

«На 85-м километре автодороги «Краснодар — Кропоткин», 64-летний водитель, житель ст. Тбилисской, управляя автомобилем FIAT DUCATO допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием», — заявил он.

Сорочан отметил, что на данный момент личности пострадавших устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Омске столкнулись Toyota Corolla Fielder, Subaru Legacy и Nissan Juke. По неподтвержденной информации, в момент столкновения с Subaru через стекло Toyota вылетел ребенок. В ведомстве сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель Toyota Corolla Fielder 2003 года рождения, и его пассажир 2019 года рождения.

Ранее крупная авария парализовала движение на МКАД.

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