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Ребенок вылетел из Toyota Corolla после столкновения с Subaru

В Омске ребенок вылетел из Toyota Corolla

В Омске столкнулись Toyota Corolla Fielder, Subaru Legacy и Nissan Juke. Об этом сообщает омская полиция в своем Telegram-канале.

«Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» <…> выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с легковым транспортным средством «Субару Легаси» под управление мужчины 1993 г.р. После «Тойота» столкнулась с автомобилем «Ниссан Жук», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Toyota Corolla Fielder выезжает на перекресток, где сталкивается с Subaru Legacy. От удара Toyota отбрасывает, и она врезается в Nissan Juke, а после – в металлическое ограждение.

В СМИ также утверждают, что в момент столкновения с Subaru через стекло Toyota вылетел ребенок. В ведомстве сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель Toyota Corolla Fielder 2003 года рождения, и его пассажир 2019 года рождения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее крупная авария парализовала движение на МКАД.

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