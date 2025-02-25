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В Башкирии задержали завербованного украинскими спецслужбами подростка

Юношу, собиравшего по заданию Киева данные о Рязанском НПЗ, задержали в Башкирии
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РИА Новости

В Башкортостане правоохранительные органы задержали 17-летнего юношу, собиравшего разведданные о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили РИА Новости источники в силовых структурах, предоставившие видеозапись допроса задержанного.

По словам юноши, его отец был мобилизован в 2022 году и сейчас находится в госпитале. В поисках подработки осенью 2024 года, после поступления в вуз, он разместил объявление в онлайн-чатах, где его вербовали украинские кураторы. Первоначально задания были несложные: создание граффити, постановочная видеосъемка (в частности, снятие религиозной одежды с женщины), фотосъемка мечетей — за каждое из которых он получал вознаграждение.

На январских каникулах он получил задание снять Рязанский НПЗ, зафиксировав на видео и карте расположение периметра, вышек связи, постов охраны и ПВО. За выполнение этого задания он получил около 65 тысяч рублей. Следующее задание — фотосъемка объектов в Казани (детский сад, парковка, хостел, церковь) — принесло ему и его подруге около 50 тысяч рублей.

При этом юноша отказался от задания по фотосъемке медно-цинковых месторождений в Хайбуллинском районе и предложил куратору искать других исполнителей. Его также просили контролировать другого агента.

Задержанный сказал, что раскаивается, признал свою вину и участие в вовлечении других лиц в преступную деятельность. Его действия квалифицируются по статьям, связанным с терроризмом и государственной изменой, ему и его возможным сообщникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

До этого сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело о диверсиях и терактах, в которых обвиняют 21-летнего жителя Новосибирска. По данным следствия, молодой человек связался с представителями СБУ через Telegram-канал, где общался с оппозиционно настроенными пользователями. Ему предложили создать группу для совершения диверсий и терактов, обещая вознаграждение от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей за каждое преступление.

Ранее задержанная в Севастополе агент СБУ призналась в подготовке теракта против военного.

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