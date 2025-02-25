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Суд в Москве рассматривает дело о терактах по заданию СБУ

Военный суд в Москве рассматривает дело о диверсиях и терактах по заданию СБУ
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Depositphotos

Второй Западный окружной военный суд рассматривает дело о диверсиях и терактах, в которых обвиняют 21-летнего жителя Новосибирска. По версии следствия, он создал преступную группу по указанию кураторов, связанных с Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, молодой человек связался с представителями СБУ через Telegram-канал, где общался с оппозиционно настроенными пользователями. Ему предложили создать группу для совершения диверсий и терактов, обещая вознаграждение от нескольких десятков тысяч до миллиона рублей за каждое преступление.

К концу 2023 года он собрал группу из трех жителей Сибири, которые переехали в Москву, и жительницы Норильска. Первой акцией, по данным следствия, стал поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Одинцово-Голицыно. За это группа якобы получила несколько десятков тысяч рублей.

Следующим преступлением, как утверждает следствие, стал поджог вертолета на стоянке «Северная» аэропорта Остафьево в ночь на 26 апреля 2024 года. Исполнителям выделили 10 тыс. рублей на покупку бензина, розжига, инструментов и тары. Обещанное вознаграждение за поджог составляло 3 млн рублей.

Дело расследует Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте. Все пятеро фигурантов были арестованы 30 апреля по решению суда. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее задержанная в Севастополе агент СБУ призналась в подготовке теракта против военного.

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