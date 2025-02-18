Россиян предупредили о наказании за старые газовые плиты

За использования старой газовой плиты жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, пишет издание aif.ru со ссылкой на сообщение заместителя исполнительного директора НП «ЖКХ контроль» Андрея Костянова.

По его словам, для собственников жилья размер штрафа вырос с 1-2 тысяч рублей до 5-10 тысяч рублей. В отношении должностных лиц штраф повысили до 25-100 тысяч рублей с прежних 5-20 тысяч. Юридические лица теперь должны будут уплатить не 40-100 тысяч, а 200-500 тысяч рублей.

При этом, как отметил Костянов, право на проверку газового оборудования в домах россиян есть только у газораспределительных организаций.

На прошлой неделе общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил, что с 2025 года для должников за оплату жилищно-коммунальных услуг вводятся более жесткие меры, призванные стимулировать своевременное исполнение обязательств. Теперь просроченные платежи приведут не только к финансовым санкциям, но и к серьезным правовым последствиям, вплоть до утраты жилья.

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