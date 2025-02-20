В России предложили штрафовать за подделку государственных наград

В Госдуму внесут проект о штрафах до 100 тысяч рублей за имитацию госнаград

Депутаты Государственной думы России внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения планируется внести в части определения ответственности лиц за правонарушения, которые связаны с приобретением и сбытом знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации.

Штраф предполагается за продажу и приобретение, а также изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами. Он будет составлять от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, для юридических — от 85 тыс. до 100 тыс. рублей.

До этого депутат петербургского заксобрания, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич заявил, что в России необходимо свернуть продажу и ношение муляжей государственных наград под видом сувенирной продукции.

Он отметил, что существующие штрафы за учреждение или изготовление фейковых знаков, схожих с госнаградами, не мешают продавать их на маркетплейсах.

Ранее сообщалось, что россиянин пытался продать госнаграды родителей на железно-дорожном вокзале Магнитогорска.