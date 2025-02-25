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«Бери или плати»: эксперт объяснил новый порядок оплаты электроэнергии

Финансист Осянин: за электричество придется платить по принципу «бери или плати»
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Depositphotos

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин рассказал «Прайму» о новом порядке оплаты счетов за электроэнергию с 1 января.

По его словам, изменения связаны с борьбой с незаконным майнингом криптовалют. Чтобы сдержать рост на электричество, Минэнерго вводит оплату счетов по максимальной заявленной мощности (по принципу «бери или плати»), а не в соответствие с фактическим потреблением.

В ведомстве считают, что мера позволит снизить траты на зарезервированные и невостребованные мощности, равномерно распределить нагрузку на сети, оптимизировать их строительство и уменьшить вероятность аварий и перебоев в электроснабжении.

Осянин пояснил, что сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются на основе фактического потребления, а расходы сетевой компании на поддержание заявленных мощностей распределяются между всеми потребителями, что приводит к росту тарифов. Финансист добавил, что для реализации изменений понадобятся современные технологии, в том числе умные счетчики.

На прошлой неделе глава Карелии Артур Парфенчиков направил правительству России обращение, в котором попросил снизить плату за электроэнергию для населения республики. В администрации региона напомнили, что в январе жителям Карелии сделали начисления с применением новых диапазонов. В результате многие потребители попали в самый дорогой диапазон.

Ранее сообщалось, что и как подорожает для россиян в 2025 году.

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