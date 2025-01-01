Стало известно, что и как подорожает для россиян в 2025 году

РБК: в РФ вырастут цены на транспорт, ЖКУ, напитки и другие товары в 2025 году

В России в 2025 году вырастут цены на транспорт, ЖКУ, напитки и другие товары. Об этом сообщает РБК.

Россияне столкнутся с повышением цен на проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Например, в Москве с 2 января разовая поездка по карте «Тройка» увеличится на 10,5%, или на 6 рублей, — с 57 до 63 рублей. При этом пересадки между автобусами и трамваями, между станциями метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

Подорожают и безлимитные проездные билеты. Например, цена годового проездного увеличится с 20,5 тыс. до 22 тыс. рублей.

Плата за услуги ЖКХ вырастет в июле. Прирост составит в среднем по России 11,9%.

Также с января в России вырастут цены на техосмотр, в среднем — на 7,5%.

С 1 января акциз на безалкогольные сладкие напитки увеличится с 7 до 10 рублей за литр. То есть, по меньшей мере на 3 рубля подорожает литр обычной газировки и других подслащенных напитков в розничной продаже.

Минимальный размер акциза на сигареты с 1 января увеличатся до 4 тысяч рублей за 1 тысячу штук — 2945 рублей. В результате минимальная розничная цена пачки сигарет вырастет с 1 января со 129 до 135 рублей.

Кроме того, с 1 января вырастут штрафы для автомобилистов. Так, например, за непристегнутый ремень или проезд на красный свет придется заплатить 1,5 тыс. рублей. А за управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россиян с 1 января ждет увеличение пенсии, МРОТ и социальных выплат.