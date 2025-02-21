В Карелии попросили правительство РФ снизить плату за свет в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил правительству России обращение, в котором попросил снизить плату за электроэнергию для населения республики. Об этом сообщила администрация региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Для этого необходимо на федеральном уровне изменить диапазоны потребления электричества», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что в январе жителям Карелии сделали начисления с применением новых диапазонов. В результате многие потребители попали в самый дорогой диапазон. При этом законодательство позволяет увеличить границы диапазонов с низким уровнем газификации. В настоящее время в республике из более чем 80 тысяч индивидуальных жилых домов к газу подключены около 1 тысячи зданий.

В связи с этим Парфенчиков поручил подготовить обращение на федеральный уровень. В нем глава региона намерен попросить применить повышающий коэффициент, который позволит изменить диапазоны энергопотребления.

13 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что стоимость электричества для частных домов в ряде российских регионов выросла в 2,5-3 раза после вступления в силу правительственного постановления о дифференциации тарифов. Так, некоторым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа пришли платежные документы на сумму от 35 тыс. до 50 тыс. рублей за январь.

Ранее в прибалтийских странах цены на электроэнергию взлетели на 50%.