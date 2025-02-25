В России хотят запретить надбавки к стоимости детского тарифа такси

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по контролю и первый заместитель руководителя фракции »Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев инициирует законопроект, направленный на запрет повышения стоимости услуг такси при использовании детских автокресел. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила пресс-служба депутата, законопроект предполагает исключение дополнительных сборов за установку и использование детских удерживающих устройств.

Предлагается внести поправки в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси…», запрещающие установление повышенных коэффициентов и надбавок к тарифам за использование детских автокресел, если это приводит к удорожанию проезда для детей. Таким образом, тарифы на поездки с детскими креслами должны соответствовать стандартным тарифам.

На прошлой неделе сообщалось, что темпы роста среднего чека на поездки в Яндекс Такси в новогодний период оказались самыми низкими за последние четыре года. Отмечается, что в дни новогодних каникул средний чек за поездку в российских городах составил 427 рублей, что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.

Ранее в РФ снизились темпы роста цен на такси.