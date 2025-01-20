Темпы роста стоимости поездки на такси в праздники стали самыми низкими за четыре года

Цены на такси в России в новогодний период стали расти медленнее

Темпы роста среднего чека на поездки в Яндекс Такси в новогодний период оказались самыми низкими за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на аналитиков сервиса.

Отмечается, что в дни новогодних каникул средний чек за поездку в российских городах составил 427 рублей, что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.

В Москве средний чек вырос на 15% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 873 рублей.

При этом в компании подчеркнули, что обычно в праздничный период средний чек демонстрирует более высокий темп роста.

В Яндекс Такси объяснили такую динамику несколькими факторами.

Во-первых, этой зимой из-за теплой погоды россияне чаще предпочитали транспорту прогулки пешком.

Во-вторых, из-за отсутствия на дорогах льда и снега автомобильный поток двигался быстрее и водители такси могли выполнить больше заказов за то же время.

Спрос и предложение на платформе в декабре-январе чаще всего совпадали. Поэтому количество свободных автомобилей соответствовало числу потенциальных клиентов и повышающий коэффициент не срабатывал.