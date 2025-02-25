В Марселе задержали подозреваемого в нападении на консульство РФ

Полиция задержала подозреваемого в нападении на российское консульство в Марселе

Французская полиция задержала подозреваемого в нападении на российское консульство в Марселе. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает радиостанция RMS.

Вечером 24 февраля полицейские задержали участвовавших в проукраинской манифестации двух мужчин 48 и 59 лет, один из которых подозревается в нападении на консульство.

Собеседник радиостанции отметил, что подозреваемые не были известны правоохранительным службам. Сейчас задержанные помещены под стражу.

24 февраля сообщалось, что российское посольство просило власти Франции принять меры по безопасности еще до взрыва около генконсульства РФ в Марселе.

Взрыв рядом со зданием консульства России произошел днем 24 февраля. К консульству направились около 30 пожарных и полицейских. На месте взрыва работали саперы, которые обезвредили подозрительные предметы.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.