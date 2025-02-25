Россиянам рассказали, как досрочно выйти на пенсию

В России существуют специальные условия, позволяющие некоторым гражданам выходить на пенсию раньше установленного срока. РБК опубликовал обзор актуальных правил и требований для досрочного выхода на пенсию.

Согласно действующему законодательству, для получения страховой пенсии по старости необходимо выполнить три условия:

Достичь пенсионного возраста: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Набрать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 28,2 балла.

Однако с 2028 года требования станут более строгими: пенсионный возраст увеличится до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а минимальный ИПК составит 30 баллов.

Право на досрочный выход на пенсию закреплено в статье 30 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». К категориям граждан, имеющим право на эту возможность, относятся:

Граждане с длительным трудовым стажем: мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами могут выйти на пенсию на два года раньше. Минимальный возраст выхода составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В стаж включаются периоды работы, военной службы, участия в СВО и оплачиваемые больничные. Не учитываются отпуск по уходу за ребенком, безработица и уход за пожилыми или инвалидами.

Работники вредных и опасных производств: мужчины, работающие в условиях вредного производства (первый список), могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет, при наличии не менее 20 лет общего стажа для мужчин и 15 лет для женщин, из которых половина должна быть отработана на вредном производстве.

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей: северяне могут выйти на пенсию на пять лет раньше — в 2024 году это будет 58 лет для мужчин и 53 года для женщин при наличии не менее 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет на приравненных территориях.

Медики, педагоги и артисты: медицинские работники могут выйти на пенсию после 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городе. Педагогам достаточно 25 лет работы, а артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от профессии.

Многодетные матери: женщины, воспитавшие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а пятерых и более — в 50 лет. Необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 баллов ИПК.

Инвалиды и их опекуны: люди с инвалидностью и их опекуны также имеют право на досрочную пенсию. Опекун ребенка-инвалида может выйти на пенсию на год раньше за каждые полтора года опеки.

Безработные предпенсионеры: граждане, которым осталось два года до пенсии и потерявшие работу по независящим от них причинам (сокращение, ликвидация предприятия и т.д.), могут выйти на заслуженный отдых раньше.

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: пострадавшие от катастрофы могут выйти на пенсию на 5–10 лет раньше в зависимости от времени и места работы в зоне отчуждения.

Для подачи заявления о досрочной пенсии обычно требуются паспорт, СНИЛС, справки и выписки, подтверждающие право на досрочную пенсию, а также реквизиты для перечисления пенсионных выплат. Заявление и копии документов можно подать лично (или через представителя), в территориальный орган Социального фонда России (СФР) или МФЦ, по почте в СФР, а также онлайн через портал «Госуслуги».

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