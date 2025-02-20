В Госдуме объяснили, кто получит в апреле повышенную социальную пенсию

В апреле после предстоящей индексации значительно вырастет размер социальных пенсий. При этом общее пенсионное обеспечение вне зависимости от этой выплаты будет не ниже, чем установленный для человека прожиточный минимум, объяснила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат напомнила, что социальные пенсии начисляются россиянам по инвалидности, по потере кормильца или по старости на пять лет позже установленного срока выхода на пенсию. Как правило, они ниже страховой, но после индексации в апреле заметно вырастут, подчеркнула Бессараб. Она напомнила, что общее пенсионное обеспечение будет не ниже прожиточного минимума.

«Сегодня это 15 250 рублей. Если прожиточный минимум в регионе ниже этой суммы, то пенсионеру будут доплачивать до уровня общефедерального из федерального бюджета. Если прожиточный минимум выше, как в Москве, то регион сам доплачивает», — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что социальная доплата должна в любом случае обеспечить соответствующую величину, что является наиболее значимым фактором.

Напомним, в Госдуме также сообщили, что с 1 марта в России увеличатся некоторые виды пособий, пенсионных и других выплат. Так, значительно вырастет пособие по беременности и родам для женщин, выплата, положенная уволенным работникам в связи с ликвидацией предприятия, а также пенсии бывших военных и сотрудников силовых ведомств.

Ранее сенатор рассказал о новом порядке выхода на пенсию с 2026 года.