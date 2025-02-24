Мужчину, скинувшего кошку с обрыва в Крыму, поместили в медучреждение

Туриста, сбросившего кошку с обрыва в Крыму, отправили в медучреждение на 10 дней

Мужчина, который скинул кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», попал в стационарное учреждение. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В учреждении мужчина пробудет десять суток. По данным полиции, его задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. По факту жестокого обращения с кошкой возбудили уголовное дело.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Волк.

Инцидент произошел накануне недалеко от Ялты. 24-летний турист из Петербурга, по данным МВД, поднялся на смотровую площадку на 40-метровом обрыве и сбросил с нее кошку.

Как рассказали сотрудники объекта, сначала мужчина погладил животное, и, когда рядом никого не было, скинул. Кошка по имени Муся жила на территории замка около десяти лет, найти ее не удалось.

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