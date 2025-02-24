Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, скинувшего кошку с обрыва в Крыму, поместили в медучреждение

Туриста, сбросившего кошку с обрыва в Крыму, отправили в медучреждение на 10 дней
close
Telegram-канал «BAZA»

Мужчина, который скинул кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда», попал в стационарное учреждение. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

В учреждении мужчина пробудет десять суток. По данным полиции, его задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. По факту жестокого обращения с кошкой возбудили уголовное дело.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — сообщила Волк.

Инцидент произошел накануне недалеко от Ялты. 24-летний турист из Петербурга, по данным МВД, поднялся на смотровую площадку на 40-метровом обрыве и сбросил с нее кошку.

Как рассказали сотрудники объекта, сначала мужчина погладил животное, и, когда рядом никого не было, скинул. Кошка по имени Муся жила на территории замка около десяти лет, найти ее не удалось.

Ранее в Биробиджане дети нашли избитую собаку в мусорном баке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами