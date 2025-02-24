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Неизвестный избил и выбросил на помойку собаку в российском регионе

В Биробиджане дети нашли избитую собаку в мусорном баке
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Telegram-канал Прокуратура Еврейской автономной области

В Биробиджане неизвестный изувечил собаку и выбросил ее на помойку. Возбуждено дело о жестоком обращении с животным, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
 
Живодер избил собаку и оставил ее в мусорном контейнере около дома №55 по улице Пионерской. По данным kp.ru, животное нашли играющие во дворе дети, который рассказали о находке взрослым, а зоозащитники затем доставили животное в ветклинику.

«Врачи диагностировали у собаки перелом нижней челюсти, гематому левого глаза, ушиб уха и возможное сотрясение головного мозга. Для точного диагноза требуется МРТ, но, к сожалению, в городе нет необходимого оборудования», — рассказали журналистам в прокуратуре ЕАО.

Сейчас ветеринары пытаются сделать все возможное, чтобы облегчить страдания пса, которого назвали Тайсоном, волонтеры ищут ему новый дом, а правоохранители устанавливают личность преступника, ему может грозить до трех лет лишения свободы.
 

Ранее подростки из Югры избили ногами трехмесячного щенка и выбили ему зубы.

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