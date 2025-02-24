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В Крыму задержали мужчину, скинувшего кошку со смотровой площадки

МВД: полиция задержала мужчину, скинувшего кошку со смотровой площадки в Крыму
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Telegram-канал «BAZA»

Полиция задержала мужчину, который в поселке Гаспра скинул кошку со смотровой площадки у замка «Ласточкино гнездо» возле Ялты. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Трагедия случилась 23 февраля. Один из посетителей замка скинул кошку с высоты смотровой площадки, расположенной на 40-метровом обрыве на Аврориной скале.

Видео с моментом, как мужчина выбросил кошку, опубликовал Telegram-канал «ЧП / Крым». По словам сотрудников туристического объекта, мужчина сначала приласкал и погладил кошку, а когда убедился, что рядом никого нет, отнес ее на смотровую площадку и скинул с обрыва. Животное найти не удалось.

Местные жители и работники рассказали, что кошку звали Муся и она жила на территории Ласточкиного гнезда порядка 10 лет. Она была местной достопримечательностью и встречала гостей.

На следующий день злоумышленника задержали. По словам Волк, им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Сейчас с ним разбирается полиция и выясняет мотивы его жестокого поступка.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.

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