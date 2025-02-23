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В Петербурге полуторагодовалый ребенок съел на улице наркотик и попал в реанимацию

78.ru: в Петербурге ребенок отравился, съев неизвестную смесь около дома
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Полуторагодовалая девочка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом после прогулки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 22 февраля во дворах жилых домов по проспекту Маршала Блюхера. Девочка подобрала на улице неизвестное вещество и проглотила его. Через некоторое время мать обнаружила дочь без сознания, женщина вызвала скорую помощь.

Ребенка госпитализировали, девочка находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии, у нее диагностировано отравление химическим веществом. По предварительной информации, она могла проглотить метадон.

До этого сообщалось, что в Краснодаре двое детей съели леденцы и оказались в больнице. Несовершеннолетние гостили у прабабушки и прадедушки, семья поужинала, на десерт детям достались леденцы. После их употребления детям стало плохо, пострадавших госпитализировали с отравлением. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу с отравлением таблетками от эпилепсии.

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