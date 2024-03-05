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Подростки из Югры избили ногами трехмесячного щенка и выбили ему зубы

В Мегионе волонтеры спасли щенка, над которым издевалась группа подростков

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Волонтёрское сообщество «Раненое сердце»/VK

В ХМАО подростки издевались над трехмесячным щенком. Об этом сообщается в волонтерском сообществе «Раненое сердце».

Щенок, которому, по словам зоозащитников, всего около трех месяцев, уже пострадал от человеческой жестокости. На животное, как уточняется, напала группа подростков, среди которых были девочки. Они набросились на него в подъезде, избили ногами и железной палкой. В какой-то момент щенку с выбитыми зубами удалось выбраться на улицу и спастись от живодеров, спрятавшись под машиной.

«Сидел под машиной, мы никак не могли его поймать, он защищался, кусался. Потом, когда поймали, дался погладить, но с осторожностью. Глаза все в слезах, сколько страха и боли ему пришлось пережить. Как ему было больно!» — пишут зоозащитники.

Как рассказала изданию NEFT волонтер Ирина Беляева, сейчас пострадавший щенок находится на даче у другого волонтера и готовится к обследованиям в клинике. Заявление в полицию написано, уточнила активистка. В пресс-службе регионального УМВД заявили, что по факту инцидента уже проводится проверка.

Ранее в Дагестане подростки искалечили бездомную собаку.

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