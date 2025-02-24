В Госдуме сменят глав двух комитетов

Депутаты Иванов и Лантратова могут стать главами комитетов Госдумы

Комиссия по регламенту Государственной думы подготовила проект постановления, в рамках которого предлагается сменить главу комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, а также главу комитета по делам национальностей. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Согласно проекту, главой комитета по развитию гражданского общества предлагается назначить депутата от «Справедливой России — За правду» Яну Лантратову. При этом нынешний председатель от фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева будет освобождена от должности.

Также на пост главы комитета по делам национальностей предлагается назначить депутата от «Единой России» Владимира Иванова. Комитет работает без председателя с июня 2024 года.

11 февраля Госдума на пленарном заседании приняла постановление о выводе депутата Андрея Гурулева из состава комитета по обороне. В нижнюю палату парламента поступил документ, подготовленный комиссией по регламенту.

Ранее в Госдуме захотели создать комитет по борьбе с ростом цен.