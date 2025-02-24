Несколько украинских беспилотников уничтожили над Орловской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без повреждений и пострадавших. На местах происшествий работают оперативные службы. Клычков поблагодарил российских военных за защиту региона.

Сегодня губернатор заявил, что в ходе массированной ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область было сбито 16 беспилотников. Никто не пострадал, о повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Рязанской области произошел пожар на предприятии из-за атаки ВСУ.