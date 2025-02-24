Житель Читы вытолкнул экс-возлюбленную из окна

В Чите мужчину задержали за то, что он вытолкнул экс-сожительницу из окна

Жителя Читы арестовали после того, как его бывшая возлюбленная выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, между 45-летним экс-сожителем и женщиной возник конфликт. В какой-то момент пострадавшая выбежала на балкон, с которого мужчина ее столкнул.

В результате женщина упала на козырек подъезда, где ее заметили очевидцы и вызвали экстренные службы. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшую, подробности о ее состоянии не уточняются.

Сотрудники полиции задержали бывшего сожителя женщины, в его отношении возбуждено уголовное дело. На данный момент он находится в СИЗО.

До этого в Москве под арест отправили мужчину, который вытолкнул из окна свою знакомую. Во время ссоры подозреваемый избил знакомую и толкнул к окну. Женщина не смогла удержать равновесие и выпала из окна, спасти ее не удалось.

Ранее в Петрозаводске осудили женщину, пытавшуюся вытолкнуть знакомую из окна.