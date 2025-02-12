Россиянка избила знакомую на кухне общежития и пыталась вытолкнуть ее из окна

В Петрозаводске вынесли приговор местной жительнице, которая избила знакомую в общежитии и пыталась вытолкнуть ее из окна. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 27 января 2024 года на кухне общежития, расположенного на улице Куйбышева. Между двумя женщинами случился конфликт, в ходе которого одна избила другую по лицу, а затем попыталась вытолкнуть ее из окна четвертого этажа. Однако оппонентка оказала сопротивление, а затем ей на помощь пришли очевидцы произошедшего.

В отношении нападавшей возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. В ходе рассмотрения материалов в суде женщину признали виновной и назначили ей наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы условно.

Ранее московский суд арестовал мужчину, который избил знакомую и вытолкнул ее в окно.