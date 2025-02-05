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Московский суд арестовал мужчину, который избил знакомую и вытолкнул ее в окно

В Москве арестовали мужчину, вытолкнувшего знакомую в окно

В Москве суд арестовал мужчину, который избил и вытолкнул в окно свою знакомую. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Щербинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ Дмитрию Монакову меру пресечения в виде ареста. Мужчина проведет под стражей два месяца.

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, пара ссорилась, и мужчина избил свою знакомую. В какой-то момент обвиняемый толкнул женщину к оконному проему. В результате пострадавшая не удержала равновесие и выпала из окна. Спасти ее не удалось. Следователями и криминалистами столичного СК осмотрено место происшествия, допрошены свидетели произошедшего, изучены записи с камер видеонаблюдения.

Ранее мальчик выпал из окна пятого этажа школы на глазах у детей в Петербурге.

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