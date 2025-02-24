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В Крыму проведут антитеррористические учения

В поселке Краснокаменка 25 февраля пройдут антитеррористические учения
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В поселке Краснокаменка, расположенном под Ялтой в Крыму, пройдут учебные антитеррористические мероприятия. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале.

«Будет проводиться проверка готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц поселка Краснокаменка. Также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация», — написала глава администрации.

Павленко добавила, что снимать происходящее на фото или видео категорически запрещено. Также глава городской администрации призвала жителей сохранять спокойствие, выполнять требования представителей власти и пользоваться информацией из официальных источников.

В конце января министр транспорта Республики Крым Александр Овдиенко сообщил, что на Крымском мосту в сторону полуострова стал действовать сплошной паспортный контроль. По его словам, специальные службы проводили антитеррористические мероприятия.

Ранее в Крыму обсудили меры защиты региона с моря от атак ВСУ.

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