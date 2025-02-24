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Генпрокуратура признала нежелательной в России сербскую НПО

Сербская НПО Russian Democratic Society признана нежелательной в России
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Максим Блинов/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что основавшие НПО в 2022 году в Сербии подданный Нидерландов, а также находящийся в розыске российский эмигрант вербует покинувших Россию оппозиционно настроенных граждан.

По данным Генпрокуратуры, цель НПО — «формирование на территории республики массового протестного движения против России». Утверждается, что с 2022 года организация провела в Сербии более 20 публичных антироссийских акций.

В заявлении ГП говорится, что участники НПО выступают против проведения российской специальной военной операции на Украине, распространяют в интернете ложные сведения о якобы имевших место фактах принудительного переселения украинских детей.

Кроме того, Russian Democratic Society является партнером «Антивоенного комитета России», финансирует медиапроект «ОВД-инфо» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и правозащитный центр «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Руководство НРО взаимодействует с представителями «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

13 февраля Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность португальской неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Associaҫa͂o de russos livres).

До этого Генпрокуратура признала нежелательной в России организацией норвежское СМИ The Independent Barents Observer (признана в РФ нежелательной организацией) (признана в РФ нежелательной организацией). The Independent Barents Observer публикует материалы о ситуации в Баренцевом море на русском, английском и китайском языках.

Ранее Генпрокуратуру попросили признать нежелательной в России сеть школ IHWO.

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