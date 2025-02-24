Пенсионерка перевела мошенникам свыше 20 млн рублей

В Камчатском крае 75-летняя женщина отправила телефонным мошенникам свыше 20 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Аферисты рассказали пенсионерке, что ее сбережения «находятся под угрозой», и убедили перевести их на «безопасный счет», чтобы предотвратить финансирование террористов, отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело.

Накануне сообщалось, что московский школьник отдал курьеру мошенников $15 тысяч, €5 тысяч и 3 млн рублей — деньги, которые родители копили ему на квартиру. После чего ребенка убедили «спасти» еще и накопления бабушки и отправили мальчика к ней в гости, но пенсионерка заподозрила неладное, заперла внука в комнате и обратилась в правоохранительные органы.

В январе член Общественного экспертного совета МВД РФ полковник полиции в отставке Алексей Трифонов рассказал, что аферисты установили рекорд, выманив у 71-летней жительницы Самарской области 350 млн рублей и $800 тысяч — суммарно порядка 430 млн рублей. Обманутая мошенниками пенсионерка ранее занимала пост руководителя Корпорации развития Самарской области и помощника экс-губернатора Владимира Артякова.

Ранее эксперты заявили, что схемы аферистов станут более реалистичными.