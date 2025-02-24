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Семья из Хабаровского края «инвестировала» в мошенников 9 млн рублей

В Хабаровском крае семья отдала мошенникам 9 млн рублей в надежде заработать
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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Вяземского района Хабаровского края пытался заработать на инвестициях, влез в долги и втянул родственников в схему мошенников. Об этом сообщает краевое управление МВД.

55-летний мужчина получил в мессенджере сообщение о быстром заработке и позвонил по указанному номеру телефона. Связавшись с лжеброкером, он поверил обещаниям быстрого заработка, установил на телефон специальное приложение, взял в кредит 5,5 млн рублей и перевел на указанный счет.

Когда потерпевший решил вывести деньги, то его заблокировали и сообщили, что необходимо повысить лимит и найти нового адресата для перевода денежных средств. Потерпевший поверил мошенникам и подключил к выводу денежных средств своих членов семьи и знакомого, которые перечисляли деньги на виртуальные счета, указанные злоумышленником. Общий ущерб составил 9 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что московский школьник оставил родителей без накоплений и отдал мошенникам более 5 млн рублей, а затем пытался «спасти» сбережения бабушки.

Ранее на Камчатке пенсионерка перевела аферистам более 20 млн рублей.

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