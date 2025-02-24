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Спасатели нашли рыбаков, которым ветер не давал покинуть лед Байкала

Терпящих бедствие рыбаков спасли в районе Большого Голоустного

Двух рыбаков, терпящих бедствие, спасли в районе поселка Большое Голоустное. Мужчины не смогли самостоятельно выбраться на берег со льда Байкала из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«24 февраля в утреннее время поступила информация о двух людях, терпящих бедствие ... Сильный ветер срывал палатку», — уточнили спасатели.

В итоге пострадавших нашли в пяти километрах от берега. На вездеходе «Трэкол» их в удовлетворительном состоянии доставили на берег, туда, где находился автомобиль рыбаков.

Спасатели напомнили, что выход на лед запрещен, а в условиях плохой погоды и крайне опасен. Рыбаков призвали следить за прогнозами синоптиков и сообщать родным о своем маршруте.

До этого на Сахалине около 300 рыбаков унесло в море на дрейфующей льдине, которую оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали через расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. Несмотря на организованную МЧС помощь, не все рыбаки согласились ее принять. Многие отказывались покидать льдину без улова.

Ранее в Петербурге спасли 40 рыбаков, плывших на отколовшейся льдине по Финскому заливу.

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