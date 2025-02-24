Таможня в Самаре пресекла контрабанду запчастей для Ми-8

Самарские таможенники пресекли контрабанду запчастей для вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По данным пресс-службы, злоумышленники намеревались вывезти запчасти в одну из стран Средней Азии.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в грузовом автомобиле среди мешков с рисом также перемещались четыре комбинированных гидроусилителя «КАУ-30Б» и «РА-60Б»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобный товар попадает под экспортный контроль, так как его могут использовать в системе управления вертолетом Ми-8. Вертолет эксплуатируется в гражданской и военной авиации.

Сотрудники таможни изъяли товар, по факту обнаружения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров».

До этого калининградские таможенники задержали 68-летнего гражданина Германии, который планировал вывезти из России сотни изделий из янтаря.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай.