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Российские таможенники пресекли контрабанду бивней моржа в Китай

Читинские таможенники остановили иностранца, который пытался вывезти бивни моржа
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ФТС России

Сотрудники Читинской таможни пресекли контрабанду бивней моржа в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Внимание таможенников привлек иностранец, который переходил границу через пропускной пункт «Забайкальск». На вопрос инспекторов о содержимом сумки, мужчина заявил, что это «деревянные бруски», из которых он планирует изготовить палочки для еды. При более детальном осмотре сотрудники усомнились в версии путешественника. Экспертиза подтвердила, что «деревянные бруски» оказались необработанными фрагментами бивней моржа.

Иностранец попытался заверить, что не знал об ограничениях к вывозу подобных предметов, поэтому не заполнил таможенную декларацию.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям «Недекларирование товаров» и «несоблюдение запретов и (или) ограничений на вывоз товаров».

Ранее в Домодедово таможенники задержали россиянку с радиоактивным песком.

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