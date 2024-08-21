В Турции началась операция по поиску пропавшей российской туристки

В курортной провинции Мугла на юго-востоке Турции началась операцияпо поиску пропавшей российской туристки Натальи Сомовой. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Началась операция по поиску 48-летней Натальи Сомовой, которая была объявлена пропавшей без вести в районе Мармарис в Мугле», — сообщили журналисты.

По данным телеканала, россиянка не вернулась в отель с пешей прогулки, ее друзья подали заявление о пропаже.

Поисковую операцию проводят команды AFAD (спасатели) с поисково-спасательными и розыскными собаками в районе туристической тропы Карья, где туристку видели в последний раз. Им оказывают поддержку отряды полиции и жандармерии.

20 августа сообщалось, что москвичка пропала во время отдыха в Турции. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как россиянка выходит из отеля, и после этого ее никто не видел.

Ранее в горах Башкирии пропала туристка из Екатеринбурга.