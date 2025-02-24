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В Троицке два врача – уроженца зарубежья требовали у матери деньги за наркоз для ребенка

В Троицке двоих врачей – уроженцев зарубежья задержали за мошенничество
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Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области врачей – выходцев из других стран подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Троицке. Ребенку местной жительницы понадобилась операция, ее провели подозреваемые. Манипуляция проводилась под наркозом, за него медики потребовали у матери сначала пять, затем две тысячи рублей.

Известно, что один из врачей работает анестезиологом, второй – лором, у обоих есть российское гражданство.

В действиях врачей следователи усмотрели признаки мошенничества с использованием служебного положения, обоим уже избрали меру пресечения. Лору запретили определенные действия, анестезиолог отправился под арест.

До этого в этом регионе задержали заместителя главного врача. Как полагают правоохранители, женщина получила взятку от матери призывника. Взамен она поставила молодому человеку диагноз, который не позволял проходить военную службу по призыву.

Ранее в ЛНР задержали правоохранителя по обвинению в госизмене.

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