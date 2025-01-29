В Челябинской области задержали замглавврача по подозрению во взяточничестве

В Челябинской области заместителя главного врача одной из больниц задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает Следком региона в официальном Telegram-канале.

По данным следствия, с весны 2024 по январь 2025 года замглавврача одной из больниц города Верхний Уфалей получала взятку от призывника и его матери за постановку диагноза, дающего право на освобождение от прохождения военной службы по призыву.

Уголовное дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору).

На данный момент правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения фигурантам уголовного дела. Следователи занимаются сбором доказательственной базы.

В 2024 году врача-терапевта из Петербурга осудили на четыре года условно за крупные взятки от призывников. Как установило следствие, от призывников, не желающих служить, медик получил не менее 450 тысяч рублей, освобождение от призыва стоило им от 140 до 160 тысяч рублей.

Ранее в Нижневартовске хирурга заподозрили в получении взятки за срочную операцию.